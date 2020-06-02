"إياتا" يتوقع عودة تدريجية لقطاع الطيران خلال 3 أشهر

المصدر: البيان الإلكتروني

قال الاتحاد الدولي للنقل الجوي"اياتا"، إن استئناف قطاع الطيران لأعماله ستكون تدريجية خلال الأشهر الثلاثة المقبلة وذلك في حال الالتزام بخطط إعادة الإطلاق.

وأضاف الاتحاد في بيان له اليوم الثلاثاء، إن ذلك يتطلب جهد وتعاون ما بين شركات الطيران والمطارات والحكومات وغيرها من الأطراف المعنية، لافتاً إلى أن قرار عودة شركات الطيران لمزاولة أعمالها يعتمد على تقييم الحكومات للمخاطر للحد من انتشار الفيروس، عبر وضع سلسلة من الإجراءات الإحترازية المبنية على حقائق وأسس علمية تخفف من خطر انتقال الفيروس بين الدول.

وبدوره قال محمد علي البكري، نائب رئيس الاتحاد الدولي للنقل الجوي في منطقة أفريقيا والشرق الأوسط، إن عودة القطاع ستكون تدريجية خلال الأشهر الثلاثة المقبلة بعد أن شهد إعلان بعض شركات الطيران في المنطقة إعادة تسيير الرحلات إلى وجهات محددة خلال الشهر الجاري.

وتوقع البكري انتعاشاً تدريجياً خلال الربعين الثالث والأخير، لكن لن تعود نسب النمو إلى ما كانت عليه في عام 2019 حتى عام 2023 وذلك بالنظر إلى المشهد المتفائل الذي وضعه الاتحاد مؤخراً، في حين يشير المشهد التشاؤمي في حال ظهور موجة ثانية من الفيروس إلى أن تمتد لفترة أطول من ذلك.

وأكد البكري على ضرورة تحقيق موازنة في إدارة الأزمة المالية الناجمة عن فيروس كورونا ما بين الحد من انتشاره عالمياً وبين دعم وبناء الاقتصاديات عن طريق فتح الأجواء وإلغاء تعليق الرحلات.

وكشف البكري أن شركات الطيران على مستوى العالم قد تتكبد خسائر بـ 314 مليار دولار خلال عام 2020، إلى جانب 550 مليار دولار ديون تترتب عليها والتي لن تستطيع التخلص منها خلال السنوات القادمة نظراً لتراجع متوسط عدد الرحلات اليومية حول العالم إلى 81% في نهاية الربع الأول من العام الجاري بسبب توقف الطائرات في المطارات، في حين سجلت منطقة أفريقيا والشرق الأوسط عدد رحلات أقل للرحلات الجوية بنسبة 95% في الربع الأول.

وأكد أن القطاع يواجه أزمة وجود لم يسبق أن تعرض لها من قبل مع توقف معظم عمليات شركات الطيران عن العمل وشبه إفلاس للعديد منها، وأن مرحلة إعادة تشغيل القطاع تتطلب جهداً عالمياً مشتركاً لوضع حلول تتناسب مع الوقت الراهن.

ودعا "إياتا" في بيانه، إلى توفير التدابير الإغاثية والمتمثلة في توفير الدعم المالي المباشر، ودعم القروض والضمانات البنكية على سوق الأسهم للشركات الطيران، وتخفيض أو تأجيل أو إعفاء من كافة الضرائب والرسوم والاجور التي تفرضها الحكومة على قطاع النقل الجوي.

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