مصر.. قرار بإلغاء الحجر الصحي للعائدين من الخارج خلال ساعات ‎

المصدر: البيان الإلكتروني

قال الطيار رشدي زكريا، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر الطيران، إن الساعات المقبلة قد تشهد إعلان مصر إلغاء الحجر الصحي الخاص بالعائدين من الخارج.

وأضاف زكريا، أن العائدين من الخارج سيخضعون للعزل المنزلي لمدة 14 يوما، وسوف تقوم الجهات المعنية بالمتابعة مع العائدين خاصة بعد أن خفضت مصر خلال الأيام الماضية مدة الحجر الصحي من 14 يوما إلى 7 أيام بمناطق الحجر الصحي و7 بالمنزل.

وأكد على خضوع جميع العائدين من الخارج إلى التحاليل الطبية من قبل إدارة الحجر الصحي بالمطارات المصرية للتأكد من عدم حملهم المرض، بحسب بوابة "أخبار اليوم".

وأكد الطيار رشدي زكريا، أن مصر للطيران تضع في أولوياتها إجراءات السلامة والأمان لعملائها وتتابع كافة المستجدات الخاصة بأزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، على مدار الساعة، موضحا أن إجراءات السلامة هي من أولويات مصر للطيران.

وقال زكريا، إن مصر للطيران على أتم استعداد لاستئناف حركة الطيران في أي وقت.

وتابع رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر الطيران: "هدفنا هذه الفترة أن نكون جاهزين في أي وقت لقرار عودة الطيران، ونستغل الفرصة إننا نقوم بعمل مراجعات دورية لكل الطائرات وأجزائها والمحركات للحفاظ عليها ونقوم بكل الاجراءات الموصي بها حتى نعود بطيران أمن وصحي".

كانت بعض شركات الطيران العالمية أعلنت استعدادها لاستئناف رحلاتها إلى مصر مطلع يوليو.

وقررت مصر مؤخراً تمديد تعليق لجميع رحلات الطيران الدولية للركاب للحد من انتشار فيروس كورونا حتى إشعار آخر، بعد أن أوقفت حركة الطيران المدني سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضي.

واستثنى القرار 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل مصر.

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