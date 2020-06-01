110 ملايين هاتف «ريدمي نوت» مبيعات «شاومي» في أنحاء العالم

المصدر: دبي- البيان

أطلقت «شاومي» أمس 3 هواتف ذكية جديدة، ريدمي نوت 9 برو وريدمي نوت 9 ومي نوت 10 لايت، و التي تعد من أفضل أنواع هواتف الفئة المتوسطة في السوق من حيث الروعة والمميزات، ويبدو ذلك واضحاً من خلال بيع أكثر من 110 ملايين من هاتف ريدمي نوت في جميع أنحاء العالم.

إضافةً إلى هاتف ريدمي نوت 9S المطروح حديثاً في السوق، يواصل خط ريدمي نوت الجديد للهواتف الذكية التميز بأحدث التصميمات وأكثرها تطوراً بجانب المزيد من الابتكارات دون الوصول إلى النقطة السعرية لفئة الفلاج شيب.

ويركز هاتف ريدمي نوت 9 أيضاً على خصائص التصوير الفوتوغرافي من خلال الكاميرا الرئيسية بدقة 48 ميجابكسل والعدسة ذات الزاوية العريضة بصورة فائقة بدقة 8 ميجابكسل. تستكمل عدسة الماكرو بدقة 2 ميجابكسل ومستشعر العمق بدقة 2 ميجابكسل أيضاً إعدادات الكاميرا الرباعية.

حيث يلتقطا صوراً من جميع الزوايا، ويتميز الهاتف أيضاً بكاميرا أمامية بدقة 13 ميجابكسل مدمجة أيضاً في الشاشة تسمح بتوفير أقصى مساحة عرض أمامية للشاشة.

كما يتميز هاتف ريدمي نوت 9 برو بشاشة 6.67 بوصات بتقنية DotDisplay دون نتوء علوي. يجعل مستشعر بصمات الأصابع المثبت على الجانب الوصول إلى الجهاز أكثر سهولة، في حين يضمن تصميم وحدة الكاميرا الأمامية الجديد كلياً توفير تجربة مستخدم متميزة وغامرة. من ناحية أخرى، يتميز ريدمي نوت 9 بمظهر جديد تماماً من خلال شاشة غامرة مقاس 6.53 بوصات بتقنية DotDisplay، محمية بزجاج كورنينج غوريلا 5 في الأمام.

ويقدم هاتف مي نوت 10 لايت الجديد كلياً تجربة عرض متميزة وكاميرا رباعية متعددة الاستخدامات بسعر مناسب، ويتميز الهاتف بشاشة AMOLED مذهلة منحنية ثلاثية الأبعاد بحجم 6.47 بوصة وزجاج خلفي منحني ثلاثي الأبعاد ليوفر لك إحساساً رائعاً عند الإمساك بالهاتف، بينما يُمكن استخدام مستشعر بصمات الأصابع الرفيع المدمج في الشاشة وفائق الاستجابة من الفتح الفوري للقفل لتسهيل الروتين اليومي للمستخدم.

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