مصر تدرس عودة تدريجية للرحلات الجوية خلال يونيو

المصدر: البيان الإلكتروني

قال المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري المستشار نادر سعد، إنه سيتم النظر في العودة التدريجية للرحلات الجوية في النصف الثاني من شهر يونيو أو النصف الأول من يوليو المقبل.

وأضاف سعد في مداخلة هاتفية مساء السبت مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن بعض شركات الطيران العالمية أعلنت استعدادها لاستئناف رحلاتها إلى مصر مطلع يوليو.

وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء، إلى أنه سيتم عقد اجتماع خلية الأزمة في وقت لاحق خلال الأسبوع المقبل.

وقررت مصر مؤخراً تمديد تعليق لجميع رحلات الطيران الدولية للركاب للحد من انتشار فيروس كورونا حتى إشعار آخر، بعد أن أوقفت حركة الطيران المدني سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضي.

واستثنى القرار 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل مصر.

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