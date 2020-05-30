مصر تطلق منحة لتدرّب 100 ألف شاب على وظائف المستقبل

المصدر: القاهرة- وكالات

أطلقت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (ايتيدا) الحكومية في مصر منحة «مستقبلنا.. رقمي» المجانية لتدريب الشباب على مجالات تكنولوجيا المعلومات المتطورة وذات الطلب المتزايد.

وتستهدف المنحة تدريب 100 ألف شاب وشابة عن بُعد على مجالات برمجيات الويب وعلوم البيانات والتسويق الإلكتروني، عبر مسارات تدريبية متخصصة، أُعدت بالتعاون مع كبرى الشركات التكنولوجية، وستتوفر على منصة (يوداستي) العالمية والرائدة في مجال التعلم عبر الإنترنت.

وبهدف استيعاب أكبر عدد من المتقدمين على اختلاف قدراتهم الفنية، تتيح المبادرة التدريب على 4 مستويات - الأساسي والمحترف والمتقدم والمستوى المتميز - وبإجمالي 12 مساراً تدريبياً تغطي المهارات التكنولوجية الأكثر طلباً ونمواً على المستوى المحلي والعالمي.

وقالت هالة الجوهري، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، إن مبادرة «مستقبلنا.. رقمي» هي عبارة عن أكاديمية افتراضية «فريدة، ومتاحة بالمجان للشباب المصري، ويتم تنفيذها بالشراكة مع القطاع الخاص».

وأضافت أن المبادرة تستهدف تعزيز مكانة مصر على خريطة تكنولوجيا المعلومات العالمية، ووضعها ضمن أكبر الدول المصدرة للخدمات الرقمية، وإتاحة فرص عمل للشباب المصري على نطاق واسع، من خلال تأهيلهم على احتراف الوظائف الرقمية الحرة.

وأشارت إلى أن سوق العمل الحر من المتوقع أن يشهد نمواً متسارعاً في الفترة المقبلة، خاصة بعد جائحة فيروس «كورونا» المستجد والتي ستدفع المؤسسات والحكومات نحو تسريع الاعتماد على الخدمات الرقمية، وبالتالي نمو الطلب على خدمات المهنيين المستقلين والقوى العاملة عن بعد.

وتتضمن المنحة تنفيذ كل متدرب لعدد من المشروعات التكنولوجية مع توفير مراجعين لتصحيح وتقييم هذه المشروعات، وكذلك عقد مجموعات تعليمية بإشراف موجهين متخصصين لتشجيع نقل المعرفة بين المتدربين، وعرض نماذج أعمال وتجارب ونماذج ناجحة للعمل الحر والعمل عن بعد.

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