طيران الخليج تستأنف رحلاتها من باكستان

المصدر: البيان الإلكتروني

أكدت طيران الخليج - الناقلة الوطنية لمملكة البحرين - استئناف رحلاتها المباشرة من جمهورية باكستان الإسلامية بدءاً من 31 مايو 2020 مع أول رحلة من مطار إسلام أباد الدولي الى مطار البحرين الدولي؛ مع استئناف رحلات الناقلة من مدن أخرى في باكستان خلال الأيام القادمة، ويأتي ذلك تماشيا مع قرار شئون الطيران المدني في جمهورية باكستان الإسلامية، حيث لن تشغل الرحلات إلا مع المسافرين خارج باكستان.



وكانت طيران الخليج قد علّقت رحلاتها مؤقتاً إلى سبع وجهات في باكستان هي إسلام أباد، ولاهور، وكراتشي، وفيصل أباد، وملتان، وسيالكوت، وبيشاور؛ وذلك على خلفية انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19)، وتطبيقاً لقرار شئون الطيران المدني في جمهورية باكستان الإسلامية الصادر في 21 مارس 2020.

وقد أبدت طيران الخليج، كونها من ضمن الناقلات الجوية القليلة على الصعيدين الإقليمي والدولي التي استمرت في تسيير رحلاتها، تعاونها المستمر في تطبيق القرارات الحكومية وهيئات شئون الطيران المدني والمطارات في مختلف وجهات شبكتها. كما أن الناقلة تجاوبت مع القرارات المذكورة واستمرت في إجراء التعديلات المطلوبة بخصوص تسيير رحلاتها من وإلى وجهات شبكتها. وستبقى طيران الخليج على اطلاع على جاهزية مختلف المطارات لمعاودة التشغيل والتخطيط لاستئناف رحلاتها إلى معظم وجهاتها بناء على ذلك.

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