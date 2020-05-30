الحرب التجارية بين واشنطن وبكين محت 1.7 تريليون دولار من القيمة السوقية

المصدر: (نيويورك - وكالات)

أظهر تقرير صدر عن الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك أن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين التي استمرت عامين قد محت 1.7 تريليون دولار من القيمة السوقية للشركات الأمريكية.

كما وجدت الدراسة أن النزاع التجاري العالمي قد خفض نمو الاستثمار الأمريكي بنسبة 0.3% بنهاية عام 2019، وسيخفض حوالي 1.6% إضافية بنهاية هذا العام وأشارت إلى أن الحرب التجارية ساهمت أيضًا في تباطؤ الاقتصاد الصيني على مدار العامين الماضيين.

وبدأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الحرب التجارية في مارس 2018، ووضع رسومًا جمركية على واردات الصلب والألمنيوم من الصين، وتم التوصل للمرحلة الأولى من الاتفاق التجاري قبل تفشي وباء «كورونا».

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