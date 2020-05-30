النفط نحو أكبر ارتفاع شهري خلال سنوات

المصدر: (سنغافورة - رويترز)

يتجه الخامان القياسيان العالميان للنفط الأمريكي و«برنت» صوب تحقيق أكبر مكسب شهري في سنوات، إذ تلقى الأسعار الدعم من تخفيضات للإنتاج وتفاؤل بشأن تعافي الطلب بقيادة الصين وفقاً لما يقوله محللون.

ويمضي خام غرب تكساس الوسيط على مسار الصعود بنسبة 76% في مايو وهو أكبر مكاسبه الشهرية على الإطلاق، بينما ربح برنت 38% وهو أقوى ارتفاع شهري منذ مارس 1999.

وتأتي الارتفاعات القياسية للنفط على الرغم من تراجع أسعار الخام أمس لتسجل أول انخفاض أسبوعي في 5 أسابيع، بعد أن أظهرت بيانات المخزون الأمريكي طلباً فاتراً على الوقود في أكبر مستهلك للنفط في العالم بينما يضغط تفاقم التوتر بين الولايات المتحدة والصين على الأسواق المالية العالمية.

وخلال التعاملات تراجع خام برنت 43 سنتاً أو ما يعادل 1.2% إلى 34.86 دولاراً للبرميل. وبلغ خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 33.14 دولاراً للبرميل منخفضاً 57 سنتاً أو ما يعادل 1.7%. وتدرس السعودية وبعض أعضاء أوبك تمديد خفض قياسي للإنتاج قدره 9.7 ملايين برميل يومياً بعد يونيو لكنهم لم ينالوا بعد تأييد روسيا.

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