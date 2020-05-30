الملاذات الآمنة ترفع الذهب

المصدر: (لندن - رويترز)

ارتفعت أسعار الذهب أمس بدعم من استمرار التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين، وتزايد الإقبال من جانب المستثمرين على المعدن الأصفر ضمن الملاذات الاستثمارية الآمنة بينما سيطر الحذر على المتعاملين في السوق أثناء التعاملات ترقبا لرد فعل واشنطن إزاء موافقة البرلمان الصيني على قانون للأمن القومي في هونغ كونغ.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 1725.01 دولاراً للأوقية (الأونصة) خلال التعاملات أمس، وصعدت العقود الأمريكية الآجلة 0.7% إلى 1739.60 دولاراً.

وربحت الفضة 0.2% إلى 17.45 دولاراً للأوقية وتتجه صوب أكبر مكسب شهري منذ يونيو 2016. واستقر البلاديوم عند 1931.03 دولاراً، لكنه يتجه صوب ثالث انخفاض شهري على التوالي. وتراجع البلاتين 0.5% إلى 833.83 دولاراً، لكنه على مسار تحقيق ثاني مكسب شهري.

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