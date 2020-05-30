محللون يتوقعون ارتفاع أسعار النفط مع تحسن الطلب

المصدر: لندن - رويترز

أظهر استطلاع للرأي أجرته «رويترز»، أمس، أن أسعار النفط سترتفع تدريجياً هذا العام مع تحسن الطلب وانخفاض المعروض، لكن التوتر بين الولايات المتحدة والصين يمثل مبعث قلق للسوق المتضررة بفعل فيروس «كورونا».

ويتوقع المسح، الذي شمل 43 محللاً، أن يبلغ متوسط سعر خام برنت 37.58 دولاراً للبرميل في 2020، بزيادة نحو 5 % عن متوسط توقعات أبريل البالغ 35.84 دولاراً، لكنه يظل أقل من المتوسط منذ بداية العام الجاري البالغ 42.37 دولاراً.

ومن المتوقع أن يبلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط في المتوسط 32.78 دولاراً للبرميل، ارتفاعاً من 31.47 دولاراً في الشهر الماضي، بعد انخفاض تاريخي للخام لفترة وجيزة في العقود الآجلة لشهر أقرب استحقاق إلى سالب 40 دولاراً في أبريل.

وقال مارشال ستيفيز محلل أسواق الطاقة لدى آي.إي.جي فانتاج: «ارتفاع الطلب ربما يكون بطيئاً للغاية في الأسابيع والأشهر المقبلة، لكن من المتوقع أن يزيد تدريجياً على مدى العام».

وبلغ خام القياس العالمي برنت أدنى مستوى في 21 عاماً عند 15.98 دولاراً للبرميل الشهر الماضي مع انهيار الطلب في ظل جائحة فيروس كورونا. لكن الالتزام القوي بتخفيضات كبيرة للإمدادات من جانب منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا وحلفاء آخرين، فيما يُعرف باسم مجموعة (أوبك+)، ساعد برنت على الارتفاع بنحو 39 % منذ بداية مايو، ليتجه على مسار تحقيق أفضل أداء شهري منذ مارس 1999.

طلب

وقالت كارستن فريتش المحللة لدى كومرتس بنك: «الطلب على النفط بلغ القاع وإمدادات أوبك+ وأمريكا الشمالية تنخفض بشدة. لذا فالسوق لم تعد تسجل فائضاً في الإمدادات مثلما كان يُخشى»، مضيفةً أنه قد يحدث عجز كبير في المعروض في النصف الثاني من 2020. لكن تجدد التوتر بين الولايات المتحدة والصين يثير احتمال استمرار اضطراب الاقتصاد العالمي لفترة ممتدة.

ويظهر الاستطلاع أن الطلب قد ينخفض بين 6.4 وعشرة ملايين برميل يومياً خلال 2020، مقارنة مع انكماش يتراوح بين 9.2 و10.6 ملايين برميل يومياً في الاستطلاع السابق. وقال هاري تشيلينجوريان، رئيس أبحاث السلع الأولية لدى بي.إن.بي باريبا:

«من ذروة انكماش سنوية عند 21 مليون برميل يومياً في الربع الثاني من 2020، نتوقع أن ينحسر انكماش الطلب العالمي على النفط في نهاية المطاف إلى 2.1 مليون برميل يومياً في الربع الرابع».

خفض

من جانب آخر، أظهر مسح لرويترز أن إنتاج «أوبك» بلغ أدنى مستوى في عقدين في مايو، إذ بدأت السعودية وأعضاء آخرون في المنظمة تنفيذ خفض قياسي للإنتاج، على الرغم من أن نيجيريا والعراق تعثرتا في تنفيذ حصتيهما من التخفيضات.

وفي المتوسط، خلص المسح إلى أن أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) البالغ عددهم 13 ضخوا 24.77 مليون برميل يومياً هذا الشهر، بانخفاض 5.91 ملايين برميل يومياً مقارنة برقم مُعدل في أبريل.

واتفقت أوبك وحلفاؤها، الشهر الماضي، على خفض الإنتاج لتعويض انخفاض في الطلب والأسعار ناجم عن أزمة فيروس كورونا. وساعد تخفيف إجراءات العزل العام الحكومية وانخفاض المعروض أسعار النفط على أن ترتفع أكثر من مثليها مقارنة بأدنى مستوى في 21 عاماً عند ما يقل عن 16 دولاراً للبرميل في أبريل.

وقال دانيال جيربر، الرئيس التنفيذي لبترو لوجيستيكس التي تقيم إمدادات أوبك عبر تتبع شحنات الناقلات لرويترز: «أوبك حققت بداية قوية في مايو مع أحدث خفض لإنتاجها، بخفض الإمدادات خمسة ملايين برميل يومياً مقارنة مع أبريل».

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