سفيرة الإمارات لدى الدنمارك: تأجيل إكسبو2020 في مصلحة العالم

المصدر: أبو ظبي ـ البيان

قالت فاطمة خميس المزروعي سفيرة الدولة لدى الدنمارك تعليقا على قرار تأجيل موعد «اكسبو 2020 دبي» الذي أقرته الجمعية العمومية للمكتب الدولي للمعارض رسميا لمدة عام، إنه على الرغم من نجاح دولتنا للترويج لإكسبو وانتظرنا بشوق أن تشهد إماراتنا الحبيبة أكبر تجمع دولي يستوعب جميع الثقافات الإنسانية ويروي قصة سيادة التسامح والتعايش على أرضها، إلا أنه في ظل وباء الكورونا وانخفاض سعر النفط والأزمة المالية العالمية التي دفعت بالـ G20 لتقديم 5 تريليون لتحفيز اقتصاده، بات من الواضح جدًا أن المزاج العالمي العام غير مهيأ لاستضافة أي حدث الآن.

وأضافت:« لا بد التعاطي مع الموقف بواقعية، والاعتراف بأن التأجيل بات حتميًا، فإن دفعت الظروف القاهرة لتعليق العبادات دفعًا للأذى وحفظًا للأرواح، وأجبرت طوكيو لتأجيل الألعاب الأولمبية، فلماذا نضيّع جهد السنين للتمسك بتاريخ لن يعني شيئًا إن لم يكن نجاحه مبهرًا بقدرٍ يساوي عزم القيادة التي أرادته عالميًا بتميز.

وأكدت أن الحقيقة التي لا يمكن تجاهلها أن الوضع الحالي لا يسمح باستضافة أي حدث عالمي، خاصة مع اقتراب عدد الإصابات إلى 6 ملايين إصابة بالمرض حول العالم لأن سلامه الناس أمانة علينا وغايه لنا، ودول العالم على حد سواء تواجه ازمة حقيقيه للتغلب على الوباء.

وأخيرًا فإن الصبر مفتاح الفرج، وتأجيل الحدث سيضمن بإذن الله مشاركة جميع الدول وعدم انسحاب أي منها، وسنسعد جميعًا بتسجيل الإمارات الحبيبة لتسجيل رقمًا قياسيًا بأعداد زواره ونجاحه في ذكرى اليوبيل الذهبي لنشأة اتحاد الإمارات.

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