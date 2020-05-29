"مصر للطيران" توضح حقيقة استئناف أولى رحلاتها الدولية المنتظمة

المصدر: البيان الإلكتروني

تضاربت الأنباء حول فتح شركة "مصر للطيران" باب الحجوزات أمام عملائها لحجز الرحلات الدولية المنتظمة بدءا من يوم 5 يونيو المقبل.

وطرحت مصر للطيران، عبر منصاتها المختلفة، أول رحلة طيران دولية من القاهرة إلى فرانكفورت.

وأعلنت الشركة أن باب الحجز مفتوح لهذه الرحلة في 5 يونيو المقبل.

وتعتبر هذه أول رحلة يُفتح لها باب الحجز التجاري منذ صدور قرار تعليق الرحلات الجوية في مصر، والمطبق حتى الآن.

وبدوره قال الطيار رشدي زكريا رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، إن هذه الرحلة استثنائية لعودة المصريين العالقين بألمانيا ولكن الشركة قررت أن تطرحها للسفر من القاهرة أيضا وفقا لمجموعة من الضوابط، بالإضافة لإجلاء عدد من المواطنين الألمان المتواجدين في مصر.

وأكد رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران في تصريحات لصحيفة "أخبار اليوم" الحكومية، أن الرحلة ستكون مسموحة فقط لسفر حاملي التأشيرات أو الإقامة بألمانيا.

وعن ربط تشغيل هذه الرحلة بعودة حركة الطيران الدولي إلى مطار القاهرة، أشار إلى أن هذه الرحلة ليس لها علاقة بعودة حركة الطيران الدولي الذي لم يحدد بعد.

وقررت مصر مؤخراً تمديد تعليق لجميع رحلات الطيران الدولية للركاب للحد من انتشار فيروس كورونا حتى إشعار آخر، بعد أن أوقفت حركة الطيران المدني سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضي.

واستثنى القرار 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل مصر.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز