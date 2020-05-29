موجة جديدة لشطب وظائف أمريكية

المصدر: (واشنطن - رويترز)

استقر عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات للحصول على إعانة البطالة، فوق مستوى المليونين الأسبوع الماضي، للأسبوع العاشر على التوالي، في ظل خفض ولايات وحكومات محلية في الولايات المتحدة، للوظائف، مع اقتطاع جزء كبير من ميزانياتها لمكافحة جائحة كوفيد 19، وموجة ثانية أخرى من التسريح في القطاع الخاص.

وقالت وزارة العمل الأمريكية، أمس، إن إجمالي عدد الطلبات الجديدة للحصول على إعانة البطالة المُعدل، في ضوء العوامل الموسمية، بلغ 2.123 مليون في الأسبوع المنتهي 23 مايو، من مستوى معدل قدره 2.446 مليون في الأسبوع السابق.

وقد تنمو الموجة الثانية من عمليات التسريح بشكل أكبر إذ أعلنت بوينغ أمس أنها ستخفض ما يزيد على 12 ألف وظيفة في أمريكا. وقالت وزارة التجارة، إن الناتج المحلي الإجمالي، انكمش بوتيرة سنوية 5 % في الربع الأول وهو أكبر تراجع منذ الركود الكبير في 2007-2009، بدلاً من 4.8 % في الشهر الماضي.

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