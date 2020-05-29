ارتفاع المخزونات يضغط على أسعار النفط

المصدر: (ملبورن/‏ سنغافورة – رويترز)

هبطت أسعار النفط أمس بعد أن أظهرت بيانات لقطاع الطاقة الأمريكي ارتفاعاً مفاجئاً كبيراً في مخزونات الخام ما بدد آمال التعافي السلس للطلب مع بدء بعض الدول في تخفيف إجراءات العزل العام التي فرضت لاحتواء فيروس «كورونا».

وجاء ذلك الانخفاض استمراراً للتراجع من جلسة يوم الأربعاء بسبب الضبابية التي تكتنف التزام روسيا بتخفيضات كبيرة للإنتاج قبل اجتماع يُعقد في التاسع من يونيو لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها وهي المجموعة المعروفة بأوبك+.

وخلال التعاملات هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 3 % أو 98 سنتاً مسجلةً 31.83 دولاراً. وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة في وقت سابق 5 % مسجلةً مستوى منخفضاً عند 31.14 دولاراً للبرميل.

كما تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 2 % أو 71 سنتاً إلى 34.03 دولاراً للبرميل بعد أن كانت قد انخفضت إلى 33.63 دولاراً.

وأظهرت بيانات المعهد أن مخزونات الخام زادت 8.7 ملايين برميل في الأسبوع المنتهي 22 مايو بينما كانت توقعات المحللين تشير إلى انخفاض قدره 1.9 مليون برميل.

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