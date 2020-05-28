آمال التعافي تعزز الأسهم العالمية وتطفئ بريق الذهب

المصدر: عواصم - رويترز

عززت الأسهم العالمية مكاسبها خلال التعاملات أمس بدعم آمال التعافي الاقتصادي وتواصل الفتح التدريجي للأسواق وفتحت الأسهم الأمريكية والأوروبية على صعود وحلقت بورصة طوكيو لذروة 3 أشهر بينما تراجع الذهب إلى أقل مستوى خلال أسبوعين.

وارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية مع تحسن الأنشطة الاقتصادية لتعزز التفاؤل حيال التعافي الاقتصادي بعد الجائحة فيما يظل المستثمرون حذرين إزاء تصاعد التوترات الصينية الأمريكية.

وتقدم مؤشر داو جونز 303.52 نقطة بما يعادل 1.21% إلى 25298.63 نقطة وصعد ستاندرد آند بورز 23.88 نقطة أو 0.8% إلى 3015.65 نقطة وزاد ناسداك 5.90 نقطة أو 0.06% إلى 9346.12 نقطة.

وارتفعت الأسهم الأوروبية مع تركيز المستثمرين على خطة تحفيز جديدة للاتحاد الأوروبي بينما كبح تجدد التوترات بين أمريكا والصين بسبب هونغ كونغ التفاؤل إزاء تعافي النمو العالمي.

وارتفع مؤشر ستوكس 600 بنحو 0.4% في التعاملات المبكرة، وقادت المكاسب أسهم البنوك وشركات السفر والترفيه كما كسب مؤشر ستوكس لأسهم منطقة اليورو 0.4% مع اتجاه المفوضية الأوروبية إلى خطة لمساعدة اقتصاد منطقة اليورو على التعافي من تداعيات كورونا.

وارتفع مؤشر نيكاي للأسهم اليابانية إلى ذروة 3 أشهر وقادت أسهم القطاع المالي المكاسب، وكسب المؤشر 0.7% إلى 21419.23 نقطة، وهو أعلى مستوى إغلاق منذ 28 فبراير.

ولامس الذهب أقل مستوى في أسبوعين نتيجة التفاؤل بشأن إعادة فتح عدة اقتصادات ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1705.94 دولاراً للأوقية (الأونصة) ونزل الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.6% إلى 1695.80 دولاراً.

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