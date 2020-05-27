مصر للطيران تسير رحلة استثنائية لإعادة العالقين من أبوظبي غداً

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت سفارة جمهورية مصر العربية في أبوظبي عن قيام شركة مصر للطيران بتسيير رحلة استثنائية غدا الخميس من أبوظبي لمرسي علم.

وأضافت السفارة في منشور حصلت "البيان" على نسخة منه، أن الرحلة المقرر لها المغادرة في تمام الساعة 16.55 بتوقيت الإمارات. تأتي لإجلاء المواطنيين المصريين المسجلين بقوائم العالقين بأبوظبي لرحلات مرسي علم.

وأشارت إلى أن الحجز سيكون متاحا للمصريين المسجلين بقوائم العالقين على مركز اتصالات مصر للطيران.

وأكدت أنه سيتم تطبيق الحجر الصحي الإلزامي لجميع المواطنين المسافرين للقاهرة لفترة سبعة أيام فقط علي نفقة المواطن.

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