"إنفستكورب" يستثمر 340 مليون يورو في صندوق للقروض الإيطالية المتعثرة

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلن بنك إنفستكورب، المتخصص في إدارة الأصول ومقره البحرين اليوم الأربعاء، أنه أبرم نهائياً عقداً لضخ استثمار قيمته نحو 340 مليون يورو في صندوق إيطالي ثانٍ للقروض المتعثرة المضمونة.

وكان المستشار الحصري للصفقة "إيدوس بارتنرز"، وهي شركة إيطالية مختصة في الاستشارات والائتمان، تتخذ من مدينة ميلانو الإيطالية مقراً لها وحتى الآن، تم تخصيص أكثر من 460 مليون يورو من الأصول لاستراتيجية القروض الإيطالية المتعثرة التي وضعتها إنفستكورب و"إيدوس بارتنرز".

ويستثمر الصندوق الثاني للقروض الإيطالية المتعثرة في قروض مضمونة بعقارات سكنية وتجارية في إيطاليا. ويمثل الصندوق محفظة إنفستكورب التاسعة للفرص الخاصة. وقد أطلقت إنفستكورب عام 2011، أول محفظة للفرص الخاصة، بهدف الاستفادة من الفرص الناشئة عن اضطرابات السوق والتحولات الهيكلية.

وقال رئيس الفريق العالمي للتوزيع وإدارة العلاقات الاستثمارية في إنفستكورب تيموثي مطر: "خلصنا قبل سنوات عدة إلى أن العديد من البنوك في أنحاء إيطاليا ستحتاج إلى تقليل تعرضها لمخاطر الائتمان، وتعزيز ميزانياتها العمومية، وخلق فرص للمستثمرين من ذوي الخبرة الكبيرة في الاكتتاب".

وأضاف مطر: "نحن نعرف جيداً سوق القروض الإيطالي المتعثر، وقد عززنا قدراتنا أكثر من خلال شراكات مع خبرات محلية مختصة في سوق الائتمان الإيطالي".

من جهتها، قالت المحللة الاستراتيجية للمحافظ الاستثمارية في إنفستكورب، إيلينا رانغويلوفا: "هناك فرص قوية للحصول على قروض جذابة بحسومات كبيرة في سوق القروض الإيطالي المتعثر، ونقدّر الدعم الذي نتلقاه من شركائنا الحاليين والمستثمرين الجدد، ونتطلع إلى مواصلة تعزيز شراكتنا مع إيدوس".

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