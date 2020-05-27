تخفيف القيود في العالم يطلق العنان للأسهم

عواصم – وكالات

انتعشت مؤشرات الأسهم العالمية خلال التعاملات، أمس، وتسابقت المؤشرات في ماراثون اختراق مستويات وحواجز فنية مهمة وتحقيق مكاسب قوية وذروات مع إعادة فتح الاقتصاد. وفي بورصة «وول ستريت» اخترق مؤشر ستاندرد اند بورز 500 الأمريكي مستوى 3000 نقطة المرة الأولى منذ أوائل مارس، فيما حلقت أسهم أوروبا قرب ذروة 11 أسبوعاً بدعم مكاسب بريطانية قوية، بينما اقتربت أسهم طوكيو من ذروة 3 أشهر. وارتفعت الأسهم الأمريكية بقوة عند الفتح واخترق المؤشر ستاندرد اند بورز 500 حاجزاً فنياً مهماً، أمس، في ظل استئناف الأنشطة التجارية وحالة من التفاؤل حيال لقاح محتمل لفيروس كورونا ساعدت المستثمرين على التغاضي عن التوترات الصينية الأمريكية. وصعد ستاندرد اند بورز 2.2% إلى 3020 نقطة عند الفتح، متجاوزاً مستوى 3 آلاف نقطة المهم نفسياً المرة الأولى منذ 5 مارس.

وتقدم داو جونز 316.68 نقطة بما يعادل 1.29% إلى 24781.84 نقطة وزاد ناسداك 176.63 نقطة أو 1.89% إلى 9501.21 نقطة.

وحومت الأسهم الأوروبية قرب أعلى مستوياتها في 11 أسبوعاً، مع صعود الأسواق البريطانية بقوة عقب عطلة نهاية أسبوع طويلة، بينما يعاد تدريجياً فتح الشركات في أنحاء العالم عقب إغلاق شامل ممتد للتصدي لفيروس كورونا. وخلال التعاملات كان مؤشر ستوكس 600 الأوروبي مرتفعاً 1% بعد أن سجل ذروته منذ 10 مارس.

وصعد مؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 1.9% بعد عودته من عطلة مصرفية ومع قول رئيس الوزراء بوريس جونسون الإثنين إن بريطانيا ستسمح بإعادة فتح الآلاف من المتاجر ومراكز التسوق الشهر القادم. وارتفعت الأسهم اليابانية إلى أعلى مستوياتها فيما يقرب من 3 أشهر وتقدم مؤشر نيكاي 2.6% إلى أعلى مستوى إقفال منذ 5 مارس.

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