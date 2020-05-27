احترام تعهدات خفض الإنتاج يدعم النفط

المصدر: (ملبورن/‏‏‏‏سنغافورة – رويترز)

ارتفعت أسعار النفط، أمس، مدعومة بثقة متزايدة في السوق بأن المنتجين سيلتزمون بتعهداتهم لخفض معروض الخام بينما يتحسن الطلب مع تخفيف إجراءات مكافحة فيروس كورونا.

وخلال التعاملات ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 0.8% أو 30 سنتاً مسجلة 35.83 دولاراً.وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.2% أو 73 سنتاً إلى 33.98 دولاراً للبرميل.

وتدعمت السوق بتصريحات من روسيا تفيد انخفاض إنتاجها النفطي مقتربا من هدفه البالغ 8.5 ملايين برميل يومياً لشهري مايو ويونيو بموجب اتفاق خفض المعروض مع منظمة البلدان المصدرة للبترول ومنتجين كبار آخرين، في إطار المجموعة المسماة أوبك+.

وتجتمع دول أوبك+ أوائل يونيو لبحث الإبقاء على تخفيضات المعروض الهادفة لدعم الأسعار، التي ما زالت منخفضة حوالي 45% منذ بداية السنة.

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