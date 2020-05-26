استئناف الرحلات الجوية داخل السعودية

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت هيئة الطيران المدني في السعودية استئناف الرحلات الجوية داخل المملكة ابتداءً من الأحد 31 مايو 2020م وذلك عبر الناقلات الجوية الوطنية.

وأضافت الهيئة أنها ستعمل بالتنسيق مع المطارات والناقلات الجوية والشركات العاملة في قطاع الطيران المدني لتلبية الطلب في السوق المحلي، مؤكدة أنها أكملت استعداداتها التشغيلية لرفع تعليق الرحلات الجوية الداخلية بشكل تدريجي؛ لضمان رحلة سفر آمنة للمسافرين عبر المطارات السعودية مع اتخاذها جميع الإجراءات الوقائية والتدابير الصحية اللازمة.

وأكدت هيئة الطيران المدني أن استئناف الرحلات الجوية الداخلية سيكون على مراحل ليشمل جميع الوجهات المحلية خلال أسبوعين.

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