1.3 تريليون دولار تمحوها الأسهم من قيمتها في أكبر 5 بورصات بالربع الأول

المصدر: دبي - وائل الخطيب

انخفضت قيمة أكبر 5 بورصات في العالم بمقدار 1.3 تريليون دولار في الربع الأول من 2020، حيث كان لتفشي جائحة كوفيد 19 تأثير هائل على سوق البورصة العالمية، مما تسبب في انخفاض حاد في الأسعار، وشطب المليارات من قيم المؤشرات.

ووفقًا لبيانات جمعتها «باي شيرز» انخفضت القيمة السوقية لأكبر 5 بورصات في العالم بمقدار 1.3 تريليون دولار في الربع الأول من 2020 وتراجعت من 52.05 تريليون دولار أول يناير إلى 50.75 تريليون دولار نهاية مارس.

وفي بورصة نيويورك شهدت سعر سهم شركة «بيركشاير هاثواي» انخفاضاً بنسبة 45% تقريباً في 3 أشهر، بعد أن بلغ سعر سهم إحدى أكبر الشركات في العالم ذروته في يناير وصولًا لأكثر من 345 ألف دولار، وعاود الانخفاض نهاية الأسبوع الماضي إلى 262.800 دولار.

وكانت جونسون آند جونسون تصنف كثاني أكبر شركة مدرجة في بورصة نيويورك بقيمة سوقية 380.2 مليار دولار اعتبارًا من مايو غير أن الاثنين الأسود تسبب في انخفاض حاد في سعر سهمها منخفضاً من 149.9 دولارًا في فبراير إلى 111.14 دولارًا في 23 مارس. وتظهر آخر الإحصاءات أن سعر السهم عاود صعوده إلى 144.3 في نهاية الأسبوع الماضي.

وتراجعت القيمة السوقية لشركة جي بي مورجان تشيس خلال تفشي الجائحة بأكثر من 40 % وهبطت من 425.6 مليار دولار في فبراير إلى 244.6 مليار دولار في 23 مارس.

وشهدت نازداك نيويورك ثاني أكبر بورصات نازداك في العالم انخفاضاً من 13.2 تريليون دولار إلى 11.2 تريليون دولار بحلول الربع الأول من العام حيث شهدت أكبر ثلاث شركات مدرجة في البورصة وهي مايكروسوفت وأبل وأمازون انخفاضًا هائلاً في القيمة السوقية وسط تفشي الوباء.

وفي نهاية فبراير، بلغت القيمة السوقية المجمعة للشركات الثلاث 3.8 تريليونات دولار وبحلول نهاية مارس، انخفضت هذه القيمة إلى 1.9 تريليون دولار.

وفقدت مجموعة البورصة اليابانية نحو 1 تريليون دولار في قيمتها السوقية في الربع الأول من العام من 6 تريليونات دولار في يناير إلى 5 تريليونات دولار في نهاية مارس.

وشهدت بورصة شانغهاي للأوراق المالية وبورصات هونج كونج انخفاضًا قدره 835 مليار دولار في قيمتهما السوقية المجمعة بانخفاض من 9.7 تريليونات دولار في يناير إلى 8.9 تريليونات في نهاية مارس.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز