خطة إنقاذ بريطانية للشركات الاستراتيجية

المصدر: (لندن - د ب أ)

كشفت صحيفة «فاينانشيال تايمز»، أن وزير الخزانة البريطاني، ريشي سوناك، وافق على خطة لإنقاذ الشركات المهمة استراتيجياً، وفقاً لتفاصيل حصلت عليها الصحيفة من وزارة الخزانة.

وأفادت الصحيفة بأن الحكومة ستنقذ، بموجب الخطة، الشركات التي تتعرض لظروف استثنائية، لإنقاذ أولئك الذين سيتسبب فشلهم في «إلحاق الضرر بالاقتصاد بشكل غير متناسب».

وقال التقرير، إن سوناك زاد من قدرة الوزارة على التعامل مع عمليات إنقاذ «الشركات القابلة للإنقاذ، التي استنفدت جميع الخيارات». وذكرت الصحيفة أن أي دعم سيكون بموجب «أسس الملاذ الأخير». وقال حلفاء سوناك للصحيفة، إن الوزارة لن تسعى في البداية إلى الحصول على حصص في الشركات المتعثرة، لكنها ستفضل تمديد القروض.

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