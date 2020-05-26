عواصم السياحة العالمية تشرع أبوابها أمام الزوّار

المصدر: عواصم – وكالات

حثت عواصم السياحة العالمية، السائحين الأجانب، أمس، على العودة إليها، مع تخفيف إجراءات الإغلاق الصارمة، جراء فيروس «كورونا» (كوفيد 19)، بعد أسابيع عدة من الشواطئ الخاوية، والمنتجعات المهجورة، ومطارات مغلقة أمام الرحلات التجارية. وطالبت إسبانيا، التي تعد ثاني مقصد سياحي بالعالم، السائحين الأجانب، أمس، على العودة اعتباراً من يوليو.

وأعلنت وزيرة الخارجية الإسبانية، أرانشا جونزاليس، أمس، أن إسبانيا سوف تلغي الحجر الصحي الإلزامي للسائحين الأجانب، ابتداء من الأول من يوليو المقبل، وذلك في الوقت الذي تستعد فيه البلاد لإنعاش قطاعها السياحي. وقالت وزيرة السياحة، رييس ماروتو، لمحطة الإذاعة المحلية، أوندا ثيرو «من المناسب تماماً، التخطيط للعطلات الصيفية في إسبانيا في يوليو».

ورفعت اليونان، أمس، الحظر المفروض على حركة سفن الركاب، وخدمات الطيران بين الجزر اليونانية، والذي كان قد تم فرضه منذ شهرين تقريباً، وقالت الحكومة اليونانية، إنها تعتزم إعادة فتح البلاد أمام السائحين الأجانب خلال موسم الصيف الحالي، الذي يبدأ عادة في يونيو. وتسهم السياحة والأنشطة المرتبطة بها بنحو 30 % من إجمالي الناتج المحلي لليونان.

كما أعلنت السلطات القبرصية، أمس، إلغاء إجراء الحجر الصحي الإلزامي للمسافرين القادمين إلى قبرص، ابتداء من اليوم، وذكرت وكالة الأنباء القبرصية، أن السلطات طالبت القادمين للبلاد، الالتزام بالعزل الذاتي.

كما بدأت جزيرة سيشيل، جنة العطلات، تخفيف إجراءات الإغلاق، بعد أن تمكن سكان الدولة الجزيرة الواقعة في المحيط الهندي، من العودة إلى العمل، غير أنه سيتحتم على المصطافين التحلي بالصبر. وبحسب الخطط الحكومية، لن يتم فتح مطار البلاد أمام الرحلات التجارية حتى الأول من يونيو.

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