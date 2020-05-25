25 مليار يورو دعم إضافي للشركات المتوسطة بألمانيا

المصدر: برلين - د ب أ

اقترح وزير الاقتصاد الألماني، بيتر ألتماير، تقديم دعم إضافي للشركات المتوسطة بقيمة 25 مليار يورو على الأقل للتغلب على تداعيات أزمة جائحة كورونا.

وجاء في الاقتراح، أمس أنه من المفترض أن تحصل الشركات المتوسطة على مساعدات يونيو المقبل.

وينص الاقتراح على تمكين الشركات التي يعمل فيها 249 موظفاً على الأقل من الحصول على مساعدات شهرية بقيمة تصل إلى 50 ألف يورو من حزيران/ يونيو حتى كانون الأول/ ديسمبر المقبل.

وبحسب الاقتراح، فإن الهدف من ذلك هو منح الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تضررت من قيود كورونا أو الإغلاق، مساعدات سيولة على نطاق واسع خلال الأشهر السابق ذكرها، وذلك بغرض تأمين وجودها.

ولا يرغب ألتماير في انتظار تقديم هذه المساعدات لحين إطلاق الائتلاف الحاكم برنامج تحفيز اقتصادي، من المنتظر إقراره عقب عيد العنصرة نهاية هذا الشهر.

يُذكر أن المسؤولين السياسيين أقروا برامج مساعدات شاملة من قبل لتخفيف التداعيات الاقتصادية لأزمة كورونا.

وأعلنت وزارة الاقتصاد أن الوزارة تعمل على اقتراح يتعلق بالمساعدات المرتبطة بأزمة كورونا، مضيفة إنها تنسق في ذلك مع وزارة المالية.

وأشارت الوزارة إلى أنه بالرغم من التخفيف التدريجي للقيود خلال الأسابيع الماضية، فإن هناك العديد من الشركات التي لا تزال مقيدة جزئياً أو كلياً بسبب أزمة كورونا.

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