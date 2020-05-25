بالفيديو.. قناة السويس تشهد عبور أكبر سفينة حاويات بالعالم

المصدر: البيان الإلكتروني

عبرت سفينة الحاويات العملاقة HMM ALGECIRAS، والتي تعد أكبر سفينة حاويات في العالم، قناة السويس، في أولى رحلاتها البحرية.

وقدمت السفينة من ميناء يانتيان بالصين والمتجهة إلى روتردام بهولندا، بحسب وسائل إعلام مصرية.

ويبلغ طول السفينة العملاقة 400 متر، وعرضها 61 مترا وغاطسها 16 مترا، وتمتاز السفينة بكفاءة أنظمة التشغيل والتي تتوافق مع لوائح المنظمة البحرية الدولية، مما يتوقع أن يؤدي التصميم المُحسَّن للهيكل والمحرك إلى تحسين كفاءة الطاقة وتقليل انبعاثات الكربون، وتوفير ما يقرب من 15 في المئة من تكلفة التشغيل.

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