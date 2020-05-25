66 مطلباً لتنشيط الاقتصاد الألماني

المصدر: (برلين - د ب أ)

أعدّت شركات الصناعة الألمانية قائمة من 66 مطلباً للتخلص من البيروقراطية الحكومية لإعادة الحركة للاقتصاد الألماني في أزمة «كورونا». وفق ما ذكرته صحيفة «فيلت آم زونتاج» الألمانية الصادرة أمس.

وقال ديتر كمبف، رئيس اتحاد شركات الصناعة الألمانية، إن الإزالة الملموسة للأعباء البيروقراطية تُعدّ شرطاً محورياً للعودة الاقتصادية ولبناء الثقة بمركز الأنشطة الاقتصادية. وأضاف أن على الساسة أن «يولوا على الفور المزيد من الاهتمام للتخلص من البيروقراطية، ويعد هذا بمنزلة تخفيف عبء بالنسبة إلى الاقتصاد لا يكلف الدولة أموالاً».

ورأى كمبف أن هناك إلى جانب المساعدات المالية المطلوبة بصورة ملحة للشركات، إمكانات قصيرة المدى ومستدامة لتخفيف الأعباء البيروقراطية، وطالب الحكومة بأن تكلّف المجلس الوطني للرقابة على المعايير تحديد أكبر 100 عبء بيروقراطي من خلال بداية جديدة.

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