«لوفتهانزا» توسّع رحلاتها في يونيو المقبل

المصدر: (برلين - د ب أ)

صرح متحدث باسم شركة «لوفتهانزا» للطيران لصحيفة «بيلد» الألمانية أمس، بأن الشركة ترغب في تسيير المزيد من الرحلات الجوية مجدداً، اعتباراً من يونيو المقبل.

وأوضحت «بيلد» أنه سوف يتم تسيير رحلات إلى نحو 20 وجهة أخرى انطلاقاً من فرانكفورت خلال النصف الثاني من يونيو، وبينها هيراكليون في جزيرة كريت اليونانية، وجزيرة رودس اليونانية أيضا، ودوبروفنيك في كرواتيا، وفارو في البرتغال، والبندقية في إيطاليا، وإيبيزا وملقة في إسبانيا.

وستستقبل جزيرة مايوركا الإسبانية المزيد من رحلات «لوفتهانزا» بداية من منتصف يونيو بعد أن أعلنت الحكومة الإسبانية أنها سوف تفتح حدودها للسائحين الأجانب في يوليو.

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