أرباح بنوك الصين تتأرجح بين الاستقرار والهبوط

المصدر: (شنغهاي - رويترز)

قال البنك المركزي الصيني، في مقال أمس، إن أرباح البنوك الصينية قد تستقر أو حتى تهبط في 2020 برغم نموها في الربع الأول من العام، بسبب الصعوبات التي يواجهها الاقتصاد من جراء فيروس كورونا.

وحققت البنوك التجارية الصينية صافي أرباح بلغ 600.1 مليار يوان (84.2 مليار دولار) في الربع الأول من 2020، بزيادة 5% على أساس سنوي.

وحذّر البنك في المقال من عدم إمكانية استبعاد أن تسجل البنوك صفر أرباح أو حتى نمواً سلبياً في 2020، بسبب تنامي القروض الرديئة واستنزاف سريع للاحتياطيات النقدية، مع امتداد مشكلات الاقتصاد الحقيقي إلى القطاع المالي.

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