خطّة استثمارية صينية ضخمة بنصف تريليون يورو لمحو آثار كورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلن رئيس الحكومة الصينية لي كي تشيانغ، إطلاق خطة استثمارية ضخمة قيمتها 481 مليار يورو، لدعم الاستهلاك ومواجهة الآثار السلبية الناجمة، عن تفشي فيروس كورونا المستجد.

وفي كسر لأحد أقدم تقاليد الحزب الشيوعي الصيني، امتنع رئيس الحكومة لأول مرة خلال افتتاح المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني أمسالجمعة، عن تحديد نسبة النمو المتوقعة لهذا العام نظرا لوجود عوامل يصعب توقعها على حد قوله.

وقال رئيس الوزراء في خطاب استمر حوالي ساعة في قصر الشعب في بكين: "ستشهد بلادنا بعض العوامل التي يصعب توقعها" بسبب تفشي وباء كوفيد-19 الذي يشل العالم والاقتصاد العالمي.

كما أعلن عن سلسلة تدابير لإعادة إطلاق النشاط الاقتصادي، لكن من دون المغامرة في تحديد نسبة النمو التي يجب الوصول إليها.

وحذر رئيس الوزراء من أن البلاد "تواجه تحديات غير مسبوقة في تطورها وستدوم لفترة من الوقت"، وفق "روسيا اليوم".

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