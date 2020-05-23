5 % تراجع «برنت» بضغط مخاوف نمو الصين

المصدر: (لندن - الوكالات)

انخفضت أسعار النفط، أمس إذ زاد التوتر بين الولايات المتحدة والصين، وعجزت بكين عن وضع هدف للنمو الاقتصادي للعام الجاري، ما أوقد شرارة مخاوف من أن جائحة فيروس «كورونا» ستطغى على طلب الوقود في ثاني أكبر مستهلك في العالم للنفط.

وعمقت أسعار الخام من خسائرها خلال التعاملات في ظل مخاوف بشأن قوة تعافي ثاني أكبر اقتصاد في العالم حيث ذكرت وحدة أبحاث شركة النفط الحكومية «تشاينا ناشونال بتروليم» أن الطلب على الوقود سيتراجع في البلاد 5% هذا العام.

وخلال التعاملات انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 5.1% أو 1.8 دولار إلى 34.23 دولاراً للبرميل. وتراجعت عقود الخام الأمريكي تسليم يوليو 6.34% أو بقيمة 2.15 دولار عند 31.77 دولاراً لكنها لا تزال مرتفعة بحوالي 9% خلال الأسبوع الحالي.

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