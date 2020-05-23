مطار القاهرة يستقبل رحلتين استثنائيتين من دبي علي متنهما 615 مصرياً

المصدر: البيان الإلكتروني

استقبل مطار القاهرة الدولي، رحلتين طيران استثنائيتين قادمتين من دبي، تقلان على متنهما 615 راكباً مصرياً من العالقين في دولة الإمارات منذ تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية بسبب تفشى فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، بحسب ما نقلته وسائل إعلام عن مصادر مصرية.

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إن رحلتي شركة مصر للطيران وصلتا مطار القاهرة أمس الجمعة، حيث وصل علي الرحلة الأولي 307 مصريآ والرحلة الثانية 308 مصرياً.

وأضافت المصادر، أنه تم إنهاء إجراءات وصول الركاب، وقام أطباء الحجر الصحي بإجراء اختبارات "كورونا" عليهم داخل صالة الوصول ، وتم نقل جميع الركاب القادمين إلى مناطق العزل لمدة 7 ايام ، للتأكد من عدم إصابتهم بالفيروس المستجد .



وقررت مصر الثلاثاء، تمديد تعليق لجميع رحلات الطيران الدولية للركاب للحد من انتشار فيروس كورونا حتى إشعار آخر، بعد أن أوقفت حركة الطيران المدني سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضي.

واستثنى القرار 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.

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