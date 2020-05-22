434 مليار دولار يضيفها «كورونا» إلى ثروات أثرياء أمريكا

المصدر: دبي - وائل الخطيب

أفاد تقرير نشرته شبكة «سي إن بي سي» مؤخراً بأن ثروات مليارديرات أمريكا زادت بنحو 434 مليار دولار خلال فترة الإغلاق الأمريكية بين منتصف مارس ومنتصف مايو.

وكشف التقرير أن ثروة جيف بيزوس مؤسس ورئيس شركة التجارة الإلكترونية «أمازون» وأغنى رجل في العالم زادت منذ بداية العام الجاري مع ارتفاع سعر سهم الشركة نتيجة نمو نشاطها على خلفية جائحة فيروس «كورونا» .

كما حقق مارك زوكربيرغ مؤسس فيسبوك مكاسب ضخمة، حيث أضاف بيزوس لثروته 34.6 مليار دولار، بينما أضاف زوكربيرج 25 مليار دولار وفقاً لتقرير من American for tax Fairness وبرنامج معهد دراسات السياسات لعدم المساواة، واستند التقرير إلى بيانات «فوربس» لأكثر من 600 ملياردير أمريكي في الفترة بين 18 مارس عندما كانت معظم الولايات مغلقة بالكامل حتى 19 مايو.

ووفقاً للتقرير ارتفع صافي ثروات المليارديرات الأمريكيين 15٪ خلال فترة الشهرين إلى 3.38 تريليونات دولار من 2.95 تريليون دولار وكانت أكبر المكاسب في قمة هرم المليارديرات، حيث حقق أغنى 5 مليارديرات بيزوس، بيل غيتس، زوكربيرج، وارن بافيت، ولاري إليسون - مكاسب مجمعة تبلغ 76 مليار دولار.

كما حقق ايلون ميوسك مؤسس شركة تسلا للسيارات الكهربائية أكبر نسبة مكاسب خلال الشهرين، حيث شهد صافي ثروته قفزة بنسبة 48 % في الشهرين إلى 36 مليار دولار، وكان زوكربيرج قريباً جداً، حيث شهد زيادة ثروته 46 % في الشهرين إلى 80 مليار دولار، كما زادت ثروة بيزوس 31% لتصل إلى 147 مليار دولار.

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