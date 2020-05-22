«فيسبوك» تقتحم التسوّق عبر «واتس آب» و«انستغرام»

المصدر: (دبي - وائل الخطيب)

أعلن مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك أنه سيطلق متاجر الكترونية بمسمى «Shops»، وهي خدمة تسمح للشركات بعرض وبيع منتجاتها على أكبر منصات شبكات التواصل في العالم بحسب ما أوردته صحيفة «ساوث تشاينا مورننغ بوست» أمس.

وتأتي الخطوة لتقديم عروض التجارة الإلكترونية بعد إطلاق «فيسبوك» العام الماضي لخيارات تسوق محدودة على تطبيق مشاركة الصور انستغرام وتطبيق المراسلة واتس آب، ويراهن قادة الشركة على أن جعل هذه المنصات أكثر ملاءمة للأعمال، من شأنه ضخ إيرادات إعلانات جديدة رغم تباطؤ نمو المستخدمين. وأشار التقرير إلى أن متاجر التسوق الالكترونية «Shops» ستساعد على ربط بعض هذه الجهود معاً على الأقل، ما يمكّن قطاعات الأعمال من إنشاء متجر تسوق واحد عبر الإنترنت يمكن الوصول إليه عبر فيسبوك وانستغرام. وقال زوكربيرج إن أكبر شبكة تواصل اجتماعي في العالم ستعمل بصورة أكثر تركيزاً على تكامل المنتجات مع Shopify و7 منصات أخرى للتجارة عبر الإنترنت في المستقبل.

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