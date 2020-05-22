"لوفتهانزا" بصدد إبرام اتفاق إنقاذ بقيمة 9 مليارات يورو

المصدر: (برلين - رويترز)

تجري «لوفتهانزا» محادثات في مرحلة متقدمة بشأن اتفاق إنقاذ حكومي بـ9 مليارات يورو (9.9 مليارات دولار) تستحوذ ألمانيا بموجبه على حصة 20 % في شركة طيرانها الرائدة بينما تجد الدول صعوبة في إنقاذ صناعة الطيران المتضررة بشدة جراء كورونا.

وقالت «لوفتهانزا» أمس إن الاتفاق سيشمل حصول الحكومة على مقعدين في مجلسها الإشرافي، لكن لن تمارس حقوقها التصويتية الكاملة إلا في ظروف استثنائية مثل حماية الشركة من الاستحواذ. وتجري «لوفتهانزا» محادثات مع برلين منذ أسابيع بشأن دعم لمساعدتها على تجاوز التحديات لكنهما اختفلتا بشأن حجم السيطرة الذي يؤول للحكومة.

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