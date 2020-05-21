"إياتا" لا ينصح بترك مقعد المنتصف بالطائرة فارغاً لمنع كورونا

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

قال محمد علي البكري، نائب رئيس الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا" في منطقة أفريقيا والشرق الأوسط، أن الاتحاد لا ينصح بترك المقعد في المنتصف فارغاً بهدف تحقيق قانون التباعد الاجتماعي الموصى به على الطائرة لمنع تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19).

وأضاف البكري في مؤتمر صحفي اليوم الخميس عبر الإنترنت، أن الدلائل المتاحة تشير إلى أن خطر انتقال الفيروس على متن الطائرة منخفض حتى بدون تدابير خاصة، فهناك العديد من الأسباب المعقولة لعدم انتشار الفيروس على متن الطائرة، والذي ينتشر بشكل أساسي عن طريق قطرات الجهاز التنفسي، وغالباً ما يكون أوجه المسافرين متوجهة إلى الأمام مع محدودية التفاعل وجهاً لوجه مع غيرهم من الركاب.

وأوضح البكري أن مقاعد الطائرة توفر حاجزاً نوعاً ما لنقل الفيروس، فضلا عن تدفق الهواء من السقف إلى الأسفل يقلل من احتمال نقل الفيروس إلى الأمام أو الوراء ضمن المقصورة، حيث أن معدلات تدفق الهواء عالية ولا تساعد على انتشار مفرزات الجهاز التنفسي بنفس الطريقة كما هو الحال في البيئات الداخلية الأخرى.

ولفت البكري إلى أن النظام الذي يعتمد على تصفية جزيئات الهواء (HEPA) المتوفر على الطائرات الحديثة يساعد بالحفاظ على نقاء الهواء تماماً كالمستشفيات والذي يعمل على ضخ هواء متجدد بشكل دائم.

وأشار إلى أن قانون ترك المقعد في المنتصف فارغاً لن يحقق قانون التباعد الاجتماعي الموصى به بشكل فعال، حيث تنصح معظم الجهات الحكومية بترك مسافة 1 إلى 2 متر، في حين إن متوسط عرض المقعد هو أقل من 50 سنتيمتر.

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