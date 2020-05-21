أسعار الدولار ترتفع في البنوك المصرية

المصدر: البيان الإلكتروني

سجل أعلى سعر للدولار فى البنوك المصرية الأربعاء 20 مايو 15.84 جنيه .

وترواح ارتفاع الدولار الأمريكى أمام الجنيه المصرى ما بين 3 و 4 قروش بحسب موقع فيتو .

وبلغ متوسط سعر صرف الدولار فى البنك المركزى المصرى نحو 15.76 جنيه للشراء و 15.86 جنيه للبيع ، بينما سجل فى البنك الاهلى المصرى نحو 15.75 جنيه للشراء و 15.85 جنيه للبيع، وسجل فى بنك مصر نحو 15.75 جنيه للشراء و 15.85 جنيه للبيع.

وسجل الدولار فى البنك التجارى الدولى نحو 15.77 جنيه للشراء و 15.87 جنيه للبيع، بينما سجل فى البنك العربى الأفريقى الدولى نحو 15.77 جنيه للشراء و 15.87 جنيه للبيع ، بينما سجل فى مصرف ابوظبى الاسلامى نحو 15.74 جنيه للشراء و 15.84 جنيه للبيع .

وبلغ سعر صرف الدولار فى المصرف المتحد نحو نحو 15.77 جنيه للشراء و 15.87 جنيه للبيع ، بينما سجل فى بنك بلوم مصر نحو نحو 15.77 جنيه للشراء و 15.87 جنيه للبيع ، وحقق فى بنك التعمير والاسكان نحو نحو 15.77 جنيه للشراء و 15.87 جنيه للبيع .

وسجل الدولار فى بنك البركة الاسلامى نحو نحو 15.77 جنيه للشراء و 15.87 جنيه للبيع ، بينما سجل فى بنك كريدى أجريكول نحو نحو 15.77 جنيه للشراء و 15.87 جنيه للبيع ، بينما سجل فى بنك الاسكندرية نحو 15.76 جنيه للشراء و 15.86 جنيه للبيع .

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