مطار القاهرة يستقبل رحلة استثنائية قادمة من أبوظبي تقل 294 مصرياً

المصدر: البيان الإلكتروني

استقبل مطار القاهرة، رحلة طيران استثنائية سيرتها شركة مصر للطيران، قادمة من مطار أبوظبي الدولي على متنها نحو 294 راكباً مصرياً من العالقين في دولة الإمارات منذ تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية بسبب تفشى فيروس كورونا المستجد، بحسب ما نقلت وسائل إعلام عن مصادر مصرية.

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إنه تم استقبال ركاب الرحلة مساء الأربعاء من خلال مبنى الركاب رقم 3 بالمطار وإنهاء إجراءات وصول جميع الركاب القادمين عليها.

وأضافت المصادر أنه تم إخضاع جميع الركاب للفحص الطبي من قبل إدارة الحجر الصحي بالمطار، قبل نقلهم إلى مناطق العزل التي خصصتها الدولة المصرية لقضاء 7 أيام بدلا من 14 يوماً بعد قرار وزارة الصحة المصرية، للاطمئنان على خلوهم من عدوى الإصابة بفيروس كورونا.

وسيرت وزارة الطيران المدني، أمس 3 رحلات جوية أيضا إلى الإمارات لإعادة العالقين هناك، على أن تعود رحلتين إلى مطار القاهرة، ورحلة إلى مطار أسيوط الدولي.

وقررت مصر الثلاثاء، تمديد تعليق لجميع رحلات الطيران الدولية للركاب للحد من انتشار فيروس كورونا حتى إشعار آخر، بعد أن أوقفت حركة الطيران المدني سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضي.

واستثنى القرار 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.

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