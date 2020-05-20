آمال تعافي الاقتصاد تُنعش الأسهم الأمريكية والأوروبية

المصدر: عواصم - رويترز

قفزت الأسهم الأمريكية أكثر من 1 % عند الفتح اليوم بفضل نتائج أعمال فصلية تبعث على التفاؤل من شركات التجزئة وآمال في تعافٍ من التباطؤ الاقتصادي الناجم عن فيروس كورونا وسط مؤشرات على مزيد من التحفيز للقطاعات المكروبة.

وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 249.08 نقطة بما يعادل 1.03 % ليفتح على 24455.94 نقطة وزاد مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 30.69 نقطة أو 1.05 % مسجلًا 2953.63 نقطة، وتقدم مؤشر ناسداك المجمع 120.52 نقطة أو 1.31 % إلى 9305.62 نقطة.

وارتدت سوق الأسهم الأوروبية عن خسائرها الأولية وأغلقت على ارتفاع مقتفيةً أثر بورصة وول ستريت بدعم من آمال بتعافٍ اقتصادي ومكاسب لقطاع التكنولوجيا.

وأنهى مؤشر ستوكس 600 الأوروبي جلسة التداول مرتفعًا 1 % بعد أن كان هبط بما يصل إلى 0.8 % عند الفتح.

وصعد المؤشر الرئيسي لأسهم منطقة اليورو 1.4 %.

ودفعت بداية متفائلة لبورصة وول ستريت، أثارتها مكاسب قياسية لفيسبوك وأمازون دوت كوم، الأسهم الأوروبية لتسجل أقوى إغلاق في 3 أسابيع.

وقادت أسهم التكنولوجيا مكاسب السوق الأوروبية مع صعود مؤشرها 2.2 % بينما ارتفع قطاعا الكيماويات والنفط والغاز 1.7 بالمئة لكل منهما، وهو ما ساعد في الارتداد عن خسائرها الأولية التي أثارتها شكوك مستمرة حول لقاح محتمل لفيروس كورونا.

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