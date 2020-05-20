51 % حصة المعادن من صادرات أبوظبي غير النفطية بالربع الأول

المصدر: أبوظبي- عبد الحي محمد

ارتفعت حصة المعادن الرئيسة في صادرات أبوظبي غير النفطية، خلال الربع الأول من العام الجاري، إلى 7.9 مليارات درهم، مقابل 7 مليارات درهم للربع الأول من العام الماضي، بزيادة مقدارها 900 مليون درهم، ونسبة 12.8 %. وأدت هذه الزيادة إلى ارتفاع حصة المعادن الرئيسة في صادرات أبوظبي غير النفطية، لتشكل نسبة 50.7 % من إجمالي صادرات الإمارة، البالغة 15.5 مليار درهم، خلال الربع الأول من العام الجاري، مقابل حصة 47.9 % من إجمالي صادرات أبوظبي غير النفطية، البالغة 14.7 مليار درهم، للربع الأول من العام الماضي.

وتشمل صادرات المعادن الرئيسة كلاً من اللدائن ومصنوعاتها والحديد والألومنيوم والنحاس، ووفقاً للإحصاءات الصادرة عن مركز أبوظبي للإحصاء اليوم، فقد ارتفعت صادرات أبوظبي من اللدائن ومصنوعاتها، من 2.9 مليار درهم للربع الأول من عام 2019، إلى 3.4 مليارات درهم للربع الأول لعام 2020، كما ارتفعت صادرات الحديد من 553 مليون درهم، إلى 1.1 مليار درهم، ومصنوعات النحاس من 1.1 مليار درهم، إلى 1.3 مليار درهم، ومصنوعات الحديد من 810 ملايين درهم، إلى 937 مليون درهم، بينما تراجعت صادرات الألومنيوم ومصنوعاته إلى 1.3 مليار درهم بنهاية الربع الأول لعام 2020، مقابل 1.5 مليار درهم للربع الأول من عام 2019.

وكشف تقرير التجارة الخارجية غير النفطية لأبوظبي، لشهر مارس، الصادر اليوم عن مركز أبوظبي للإحصاء، عن ارتفاع صادرات أبوظبي غير النفطية من 14.7 مليار درهم للربع الأول من عام 2019، إلى 15.5 مليار درهم للربع الأول من عام 2020، بزيادة مقدارها 820 مليون درهم، وبنسبة 5.6 %. وتشكل منتجات المعادن واللؤلؤ، أهم صادرات أبوظبي غير النفطية، وكشفت الإحصاءات عن تراجع صادرات اللؤلؤ والأحجار الكريمة إلى 3.1 مليارات درهم، مقابل 3.4 مليارات درهم للربع الأول من عام 2019.

وكشفت الإحصاءات عن أن اللوازم الصناعية جاءت بالمركز الأول، ضمن قائمة السلع غير النفطية الأكثر تصديراً، حيث بلغت قيمتها خلال الربع الأول من العام الجاري، 12 مليار درهم، وجاءت صادرات الأغذية والمشروبات في الترتيب الثاني، إلى 1.7 مليار درهم، ونحو 1.05 مليار درهم للسلع الاستهلاكية، و430 مليون درهم للسلع الإنتاجية.

وأكدت إحصاءات التقرير، على ارتفاع قيمة التجارة الخارجية غير النفطية عبر منافذ إمارة أبوظبي، إلى نحو 55 مليار درهم خلال الربع الأول من عام 2020، مقابل 52 مليار درهم للربع الأول من عام 2019، بزيادة مقدارها نحو 3 مليارات درهم، وبنسبة نمو 5.6 %.

وأشارت الإحصاءات إلى ارتفاع واردات أبوظبي بنهاية الربع الأول من العام الجاري، لتصل إلى 28.3 مليار درهم، مقابل 24.2 مليار درهم للربع الأول من عام 2019، بزيادة مقدارها 4.1 مليارات درهم، وبنسبة زيادة 16.9 %.

وأكدت الإحصاءات على أن سويسرا قفزت لتحتل مرتبة الشريك التجاري الثاني لأبوظبي على مستوى الصادرات، وهي المرتبة التي حافظت عليها دولة الكويت لسنوات عديدة، حيث بلغت صادرات أبوظبي لسويسرا، نحو 1.5 مليار درهم، وجاءت الكويت في المرتبة الرابعة، بعد الصين، بإجمالي صادرات 932 مليون درهم، بينما حافظت المملكة العربية السعودية على مرتبة الشريك الأول لأبوظبي على مستوى الصادرات، بإجمالي 5.9 مليارات درهم، كما حافظت على نفس المكانة على صعيد تجارة المعاد تصديره، بإجمالي 4.1 مليارات درهم، علماً بأن الكويت كانت تحتل هذه المكانة لسنوات، كما احتلت السعودية المرتبة الأولى على مستوى الواردات، بإجمالي 3.1 مليارات درهم، بينما حلت الولايات المتحدة الأمريكية في ترتيبها الثاني على مستوى الواردات، بإجمالي 3.1 مليارات درهم.

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