صندوق النقد العربي يقدم للمغرب قرضا جديدا بقيمة 127 مليون دولار

المصدر: وام

قدم صندوق النقد العربي قرضا تلقائيا جديدا للمملكة المغربية بقيمة 127 مليون دولار أمريكي بهدف توفير الموارد المالية بما يدعم وضعها المالي و يلبي احتياجاتها الطارئة.

وقع على القرض عن المملكة المغربية معالي محمد بن شعبون وزير المالية والاقتصاد وإصلاح الإدارة، وعن الصندوق معالي الدكتور عبد الرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس الإدارة .

و يتابع الصندوق عن كثب تطورات الاقتصاد المغربي والتحديات التي تواجهه جراء الظروف الراهنة، ويعمل من خلال شراكة مثمرة مع الحكومة المغربية على توفير أنجع السبل لمواجهة التحديات المختلفة.

و يدرس الصندوق قرضا آخر للمملكة المغربية لدعم برنامج إصلاح في قطاع المالية العامة على أن يتم استكمال إجراءات منحه خلال الفترة القريبة القادمة.

كما يدرس الصندوق في الوقت الحالي طلبات عدد من الدول الأعضاء للاستفادة من موارده المالية ويعمل على استكمال الإجراءات في هذا الشأن، بما يكفل توفير الدعم بأقصى سرعة ممكنة، وبما يمكن الدول الأعضاء من استيفاء احتياجات التمويل وتعزيز مواقفها المالية لمواجهة التحديات المختلفة خاصة في مثل هذه الأوقات.

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