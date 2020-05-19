إيرباص تطالب بسرعة استئناف حركة الطيران الدولي

المصدر: باريس - د ب أ

طالب جويوم فوري، رئيس شركة إيرباص الأوروبية، بسرعة إصدار قرارات سياسية من أجل استئناف حركة النقل الجوي أوروبياً ودولياً.

وفي تصريحات لمحطة (فرانس 2)، قال فوري أمس: «يجب إعادة فتح الحركة الجوية في أوروبا على وجه السرعة، وهذه هي الأولوية القصوى».

وأوضح فوري أنه يتعين إعادة السماح بحركة الأفراد مرة أخرى بين فرنسا وألمانيا وهولندا وإسبانيا وإيطاليا، وطالب بسرعة إصدار قرار «ونعتقد بتوافر الشروط الخاصة بإمكانية هذا الفتح في أوروبا بسرعة في الصيف مقارنة ببقية العالم».

وأعرب فوري عن اعتقاده بأن الموقف الراهن يمثل تهديداً وجودياً بالنسبة للقطاع «ونحن ننظر فيما يتعين علينا فعله لنتكيف (مع الموقف)»، وأضاف: «عندما تفقد 30 أو 40% من أعمالك، فمن المهم جداً أن تفهم المدة التي ستستغرقها (الأزمة) وما هي الحلول الأفضل. ونحن ننظر اليوم في كل الحلول للنجاة من هذه الأزمة، ولهذا يجب أن نكون واضحين للغاية».

تجدر الإشارة إلى أن إيرباص تواجه أزمة عنيفة بسبب جائحة «كورونا» مثل كل شركات قطاع الطيران.

كان وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لو مير قد وعد، أمس، بدعم قطاع النقل الجوي، وقال إنه سيتم قبل مطلع يوليو المقبل طرح خطة بشأن دعم القطاع الذي لديه «مئات آلاف الوظائف في منطقة تولوز ومناطق أخرى».

يذكر أن مقر إيرباص تقع في تولوز في جنوب غرب فرنسا.

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