مصر تسير 3 رحلات استثنائية لإعادة العالقين من أبوظبي اليوم

المصدر: البيان الإلكتروني

تسير وزارة الطيران المدنى المصرية اليوم الثلاثاء، ثلاث رحلات استثنائية إلى إمارة أبو ظبي لإعادة المصريين العالقين من الإمارات علي أن تعود الرحلات اليوم الثلاثاء إلى مطار القاهرة، بحسب ما نقلت وسائل إعلام عن مصادر مصرية.

وقالت مصادر مطلعة إن شركة مصر للطيران ستقوم بتسيير الرحلات الثلاثة من أبوظبي إلى جانب رحلتين إلى مدينة جدة السعودية وإلى مسقط في عًمان، علي أن تعود رحلتي جدة وعُمان الي مطار مرسي علم الدولي، ليصل إجمالي عدد الرحلات الاستثنائية لعودة العالقين

إلى 5 رحلات .

ومن المقرر أن يجرى الحجر الصحى بمطاري القاهرة ومرسي علم الدوليين، فحصا طبيا على جميع ركاب الرحلات القادمة من الخارج، قبل نقلهم إلى مناطق العزل الصحى المخصصة من قبل الدولة، لقضاء مدة 14 يوما، وذلك تنفيذا لقرار وزارة الصحة حيال جميع الركاب المصريين العالقين بالخارج، للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.



كانت سلطة الطيران المدنى المصرية أوقفت حركة الطيران المدنى بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضى.

واستثنى التعليق، 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوى، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل مصر.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز