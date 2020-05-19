الجنيه المصري يواصل تراجعه مع زيادة الطلب على الدولار

المصدر: البيان الإلكتروني

واصل الجنيه المصري تراجعه خلال التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء مقابل الدولار، وسط زيادة في الطلب على العملة الخضراء.

وسجل سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى 15.73 جنيه للشراء، 15.83 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 15.70 جنيه للشراء، 15.80 جنيه للبيع.

وزاد متوسط سعر الدولار لدى البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي) مسجلا 15.72 جنيه مصري للشراء، و 15.82 جنيه للبيع، فيما سجل ذات المتوسط لدي بنك مصر.

وهبط الجنيه في نهاية تعاملات الإثنين لأدنى مستوى مقابل الدولار منذ أوائل فبراير قبل أن يعصف فيروس كورونا ببعض أكبر مصادر للعملة الأجنبية في البلاد.

ووافق صندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي على منح مصر 2.77 مليار دولار من خلال أداة التمويل السريع بهدف المساعدة في سد فجوة في ميزان مدفوعاتها.

وتتفاوض مصر حاليا على حزمة دعم أكبر مع صندوق النقد بموجب اتفاق الاستعداد الائتماني.

ويتوقع خبراء اقتصاديون أن الصندوق سيبحث خفضا معتدلا على الأقل لقيمة العملة في إطار الحزمة.

وقالت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية الأسبوع الماضي إن "اتفاق الاستعداد الائتماني سيجدد على الأرجح التركيز على مرونة سعر الصرف خاصة إذا بقيت الاحتياطيات الأجنبية تتعرض لضغوط".

وأضافت فيتش "الجنيه المصري، الذي ارتفع 11% مقابل الدولار في 2019، شهد الحد الأدنى من التقلبات منذ بداية 2020 رغم الصدمة.

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