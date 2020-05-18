هواوي: العقوبات الأمريكية تقوض التعاون الدولي

المصدر: دبي – وائل اللبابيدي

أكد غو بينغ، الرئيس الدوري لمجلس إدارة هواوي الصينية العالمية «هواوي»، أن العقوبات الأمريكية على الشركة، تقوض أساسيات الثقة والتعاون الدولي، وستؤدي إلى تصدع الأنظمة السيبرانية في العالم، وستؤثر سلباً في عمليات «هواوي»، فيما عبّر عن ثقته بمستقبل صناعة المعلومات والاتصالات، متوقعاً أن يضيف الاقتصاد الرقمي، 23 تريليون دولار للاقتصاد العالمي بحلول 2025.

وأضاف بينغ خلال «قمة هواوي العالمية لمحللي صناعة الاتصالات وتقنية المعلومات 2020»، من مقر الشركة في شينزن، عبر الإنترنت، أن استحواذ أي دولة على أي تقنية بحد ذاتها، يضعف من أمن واستمرارية أنظمة المعلومات والاتصالات في الشركات، ويحّد من قدرتها على الاستدامة. جاء ذلك على خلفية إعلان الإدارة الأمريكية، عن سلسلة جديدة من الإجراءات في 15 مايو الجاري، للحد من قدرة هواوي، التي تعتبرها تهديداً لأمنها القومي.

وأشار بينغ إلى أن «هواوي» لن تستخدم كسلاح براءات الاختراع التقنية التي حصلت عليها، وعددها أكثر من 85 ألف براءة، كما أنها لن تفرض رسوماً على استخدام تلك البراءات. وأضاف: «القرار الجديد الذي اتخذته الإدارة الأمريكية، تعسفي ومؤذٍ، ويهدد فعلياً بتقويض قطاع التكنولوجيا على المستوى العالمي، إذ ستؤثر الإجراءات والقواعد الجديدة في عمليات التوسع والصيانة، واستمرارية التشغيل للشبكات، التي تبلغ قيمتها مئات مليارات الدولارات، والتي قمنا بطرحها في أكثر من 170 دولة حول العالم».

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