18 مليار دولار خسائر صندوق «رؤية»

المصدر: طوكيو - رويترز

أعلنت مجموعة «سوفت بنك» اليابانية، تسجيل خسائر تشغيلية سنوية بقيمة 1.9 تريليون ين (18 مليار دولار)، في صندوق رؤية العملاق التابع لها، إذ تراجعت استثمارات الصندوق في قطاع التكنولوجيا، لما دون التكلفة، ما دفع المجموعة لتسجيل أكبر خسائر لها على الإطلاق.

واستثمارات الصندوق البالغة 75 مليار دولار في 88 شركة ناشئة، أصبحت بقيمة 69.6 مليار دولار بنهاية مارس، بعد تكبد خسائر تقارب عشرة مليارات دولار في شركتي «وي ورك» و«أوبر تكنولوجيز» وحدهما. وتسببت تلك النتائج الكارثية للصندوق، في خسارة للمجموعة ككل، بقيمة 1.4 تريليون ين في العام المنتهي في مارس.

وأسفرت استراتيجية الرئيس التنفيذي ماسايوشي سون، التي تعتمد على ضخ مبالغ هائلة من السيولة، والدفع لتحقيق نمو سريع، عن تسجيل خسائر في فصلين متعاقبين في الصندوق، البالغ حجمه 100 مليار دولار، قبل أن تُضاف جائحة فيروس «كورونا» للمشهد.

وسجلت سوفت بنك خسارة بقيمة 7.5 مليارات دولار في استثمارات أخرى في قطاع التكنولوجيا، عزتها بشكل أساسي إلى الصدمة الاقتصادية بسبب التفشي، والتي فاقمت مشكلات كامنة كانت تعاني منها الكثير من استثماراتها في شركات ناشئة، لم ترسخ أقدامها بعد.

ولم تقدم الشركة الكثير من التفاصيل بشأن الشركات التي شهدت شطباً للأصول، لكنها قدمت تفاصيل على أساس القطاعات، أظهرت أن قيمة استثمارات الصندوق في التشييد والعقارات، أصبحت أقل من نصف سعر التكلفة، إضافة لهبوط شديد الحدة في الاستثمارات في مجال النقل.

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