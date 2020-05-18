"سوق السفر الألماني" يقام كفعالية افتراضية رقمية من 22 إلى 24 يونيو

المصدر: البيان الإلكتروني

قرر المجلس الوطني الألماني للسياحة، تنظيم "سوق السفر الألماني" كفاعلية افتراضية من 22 يونيو إلى 24 يونيو 2020 وذلك بسبب جائحة كورونا المستجد (كوفيد-19).

ويعتبر "سوق السفر الألماني" أكبر ورشة عمل لقطاع السياحة والسفر في ألمانيا ويعتبر أكثر المنصات أهمية للعلاقات التجارية الخاصة بالسياحة لألمانيا و هي الفعالية التي ينظمها المجلس الوطني الألماني للسياحة كل عام بالتعاون مع العديد من المناطق الشريكة بالدولة.

وكان من المقرر اقامة "سوق السفر الألماني في ولاية "ميكلنبورغ فوربومرن" هذا العام ولكن بسبب الجائحة فقد قرر المجلس بالاتفاق مع الولاية الألمانية في تأجيل استضافتها للفعالية لعام 2021.

في هذا الاطار، قالت بيترا هيدورفير، الرئيسة التنفيذية للمجلس الوطني الألماني للسياحة: "لكي يتسنى لنا تعزيز علاقات شركائنا في السياحة الألمانية مع ممثلي قطاع السياحة الدوليين، فسوف نقدم سوق السفر الألماني في شكل فعالية افتراضية رقمية هذا العام. وبهذه الخطوة، فإننا بالفعل نبني جسرا لبرامج و تدابير الإنعاش للفترة 2020/2021 و لفعالية سوق السفر الألماني لعام 2021 والتي ستقام في ألمانيا العام المقبل".

وإضافة إلى الاجتماعات التي سيتم انعقادها بين ممثلي وموردي قطاع السياحة الألمانية مع ممثلي قطاع السياحة الدوليين باستخدام برنامج رقمي متطور، فان المجلس الوطني الألماني للسياحة (GNTB) يقوم بتقديم المزيد من امكانيات الاتصالات الرقمية مثل الحلقات الرقمية وإمكانية تقديم المحتوي عند الطلب.

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