8 رحلات استثنائية لإجلاء المصريين العالقين بالسعودية

المصدر: البيان الإلكتروني

تقلع من مطار القاهرة في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء 8 رحلات دولية استثنائية إلى المملكة العربية السعودية لإجلاء حوالي 1577 مصريا من المصريين العالقين بها.

وقالت البوابة الالكترونية لصحيفة الأهرام المصرية إنه من المقرر أن تقوم مصر للطيران بتسيير رحلتين إلى ومدينة جدة والرياض بالمملكة العربية السعودية ، وعلى متن كل واحدة حوالي 297 مصريا، بينما تسير شركة إير كايرو التابعة لوزارة الطيران المدني، رحلتين الأولى إلى الرياض وعلى متنها 165 راكبا مصريا والثانية إلى جدة وعلى متنها 170 مصريا.

كما تقوم شركة «سياف» التابعة لوزارة لوزارة الطيران المدني بتشغيل أربع رحلات إلى الرياض وجدة ب المملكة العربية السعودية ، وذلك لإجلاء المصريين العالقين هناك وعلى متن كل رحلة 112 راكبا مصريا.

وتقلع جميع الرحلات بدون ركاب على أن تعود الرحلات إلى مطار القاهرة لقضاء فترة العزل كإجراء احترازي من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وفور وصول الركاب يقوم أطباء الحجر الصحي بالمطار بإجراء الفحص الطبي على جميع الركاب القادمين من الخارج، قبل نقلهم إلى مناطق العزل الصحي المخصصة من قبل الدولة المصرية، لقضاء العزل لمدة 14 يوما، وذلك تنفيذا لقرار وزارة الصحة حيال جميع الركاب المصريين العالقين بالخارج، للتأكد من سلامتهم وخلوهم من فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19).

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