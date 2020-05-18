8 رحلات استثنائية لإجلاء المصريين العالقين بالسعودية

تقلع من مطار القاهرة في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء 8 رحلات دولية استثنائية إلى المملكة العربية السعودية لإجلاء حوالي 1577 مصريا من المصريين العالقين بها.
وقالت البوابة الالكترونية لصحيفة الأهرام المصرية إنه من المقرر أن تقوم مصر للطيران بتسيير رحلتين إلى ومدينة جدة والرياض بالمملكة العربية السعودية ، وعلى متن كل واحدة حوالي 297 مصريا، بينما تسير شركة إير كايرو التابعة لوزارة الطيران المدني، رحلتين الأولى إلى الرياض وعلى متنها 165 راكبا مصريا والثانية إلى جدة وعلى متنها 170 مصريا.
كما تقوم شركة «سياف» التابعة لوزارة لوزارة الطيران المدني بتشغيل أربع رحلات إلى الرياض وجدة ب المملكة العربية السعودية ، وذلك لإجلاء المصريين العالقين هناك وعلى متن كل رحلة 112 راكبا مصريا.
وتقلع جميع الرحلات بدون ركاب على أن تعود الرحلات إلى مطار القاهرة لقضاء فترة العزل كإجراء احترازي من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
وفور وصول الركاب يقوم أطباء الحجر الصحي بالمطار بإجراء الفحص الطبي على جميع الركاب القادمين من الخارج، قبل نقلهم إلى مناطق العزل الصحي المخصصة من قبل الدولة المصرية، لقضاء العزل لمدة 14 يوما، وذلك تنفيذا لقرار وزارة الصحة حيال جميع الركاب المصريين العالقين بالخارج، للتأكد من سلامتهم وخلوهم من فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19).