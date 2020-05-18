الصين تهدد بالانتقام لـ «هواوي»

المصدر: بكين - البيان

أكدت وزارة التجارة الصينية، معارضتها الشديدة لأحدث القواعد التي وضعتها الولايات المتحدة ضد شركة «هواوي»، وأنها ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية حقوق ومصالح الشركات الصينية. وأضافت الوزارة في بيان، أنها تحث الولايات المتحدة على وقف هذه الإجراءات الخاطئة فوراً.

وتحركت إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يوم الجمعة الماضي، لوقف إمدادات الشرائح الإلكترونية لشركة «هواوي تكنولوجيز»، ما أثار المخاوف من رد الصين، وأضر بأسهم شركات إنتاج الشرائح الأمريكية. وتسري القواعد الجديدة منذ يوم الجمعة، لكن مع فترة سماح 120 يوماً.

وقالت صحيفة «غلوبال تايمز» الرسمية الصينية، نقلاً عن مصدر لم تسمه، إن بكين مستعدة لوضع شركات أمريكية على قائمة للكيانات التي لا يُعتمد عليها، ضمن إجراءات انتقامية، رداً على قيود «هواوي». وتشمل تلك الإجراءات أيضاً، إجراء تحقيقات، وفرض قيود على شركات، من بينها أبل وسيسكو سيستمز وكوالكوم.

وقال وزارة التجارة في بيان: «استغلت الولايات المتحدة سلطاتها الوطنية، واستخدمت ما يسمى بمخاوف الأمن القومي، كذريعة، وأساءت استخدام قيود التصدير، لقمع شركات بعينها في دول أخرى».

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