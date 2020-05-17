الكويت تنهي خدمات إداريي البلدية من المقيمين بعد العيد

المصدر: البيان الإلكتروني

ذكرت صحيفة «القبس» الكويتية أن وزير البلدية المهندس وليد الجاسم وجه الجهاز التنفيذي في البلدية بوقف تعيين المقيمين وتخفيض أعدادهم خلال المرحلة المقبلة والحرص على دعم و توفير الفرص الوظيفية للكوادر الوطنية تنفيذاً لسياسة الإحلال .

واضافت الصحيفة أن الوزير الجاسم سيجتمع مع القياديين بعد عطلة عيد الفطر، لبحث عملية إحلال الكوادر الوطنية بدلاً من المقيمين لاسيما في الوظائف الإدارية مثل السكرتارية والعاملين في السجل العام والصادر والوارد بكافة القطاعات .

وأوضحت أنه سيتم تحويل السجل العام لبرنامج إلكتروني، وبذلك لن يحتاج إلي عدد كبير من الموظفين. وبين أن إنهاء خدمات الموظفين الوافدين ستتم بعد العيد، مشيراً إلي أن وزير البلدية طلب تجهيز ملفات عدد من الموظفين، إضافه إلى أعداد الإداريين الذين بالإمكان الاستغناء عنهم. يذكر أن عدد العاملين الوافدين في البلدية يفوق الـ 1000 موظف.

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