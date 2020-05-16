أبريل 2020.. الشهر الأبرز في إفلاس الشركات الأمريكية بسبب «كورونا»

المصدر: دبي - سيد صالح

أفادت وثيقة أصدرتها حديثاً هيئة الأوراق المالية والبورصات بالولايات المتحدة الأمريكية بأن صندوق الاستثمارات العامة السعودي، وهو صندوق الثروة السيادي بالمملكة، اشترى حصص أقلية في عدد من كبريات الشركات الأمريكية، في مسعى للاستفادة من حالة الضعف، التي تعتري الأسواق العالمية حالياً نتيجة تفشي جائحة (كوفيد 19).

وبحسب ما نشرته، أمس، شبكة «سي إن بي سي»، فقد أفصح الصندوق عن شراء حصة بقيمة 713.7 مليون دولار في شركة «بوينغ»، وحصة أخرى بقيمة 522 مليون دولار في مجموعة «سيتي غروب» للخدمات المالية، وهي تقريباً قيمة الحصة نفسها، التي يمتلكها الصندوق في «فيسبوك»، وحصة بقيمة 495.8 مليون دولار في «ديزني»، وحصة بقيمة 487.6 مليون دولار في «بنك أوف أمريكا».

كما أفصح الصندوق عن امتلاكه حصة بقيمة 827.7 مليون دولار في شركة «بريتيش بتروليوم» البريطانية للنفط، والتي تحوز وثائق إيداع أمريكية مدرجة في الولايات المتحدة.

وكان الصندوق قد أفصح الشهر الماضي عن امتلاكه حصة، تبلغ نسبتها 8.2% في شركة «كارنيفال كوروبوريشن» الأمريكية البريطانية لتشغيل الرحلات البحرية، والتي تضررت كثيراً من تداعيات الجائحة. وأدى هذا الإفصاح إلى ارتفاع في سعر سهم الشركة، بلغت نسبته نحو 30%.

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